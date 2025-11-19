Коболли обыграл Мисолича и помог Италии выйти в полуфинал Кубка Дэвиса — 2025

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вывел сборную Италии в полуфинал Кубка Дэвиса — 2025. В матче 1/4 финала он обыграл Филипа Мисолича из Австрии. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3. Общий счёт противостоянии Италии и Австрии — 2-0.

Встреча продлилась 1 час 6 минут. За это время Коболли сделал восемь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Мисолича один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале сборная Италии встретится с командой Бельгии. Напомним, действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются именно теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.