Коболли обыграл Мисолича и помог Италии выйти в полуфинал Кубка Дэвиса — 2025
Поделиться
22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вывел сборную Италии в полуфинал Кубка Дэвиса — 2025. В матче 1/4 финала он обыграл Филипа Мисолича из Австрии. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3. Общий счёт противостоянии Италии и Австрии — 2-0.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Встреча продлилась 1 час 6 минут. За это время Коболли сделал восемь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Мисолича один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале сборная Италии встретится с командой Бельгии. Напомним, действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются именно теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 ноября 2025
-
22:58
-
22:50
-
22:43
-
22:12
-
21:59
-
21:47
-
21:37
-
21:31
-
20:57
-
20:54
-
20:35
-
20:17
-
19:49
-
19:35
-
18:55
-
18:28
-
18:11
-
17:45
-
17:19
-
17:14
-
16:53
-
16:50
-
15:47
-
14:58
-
14:41
-
14:29
-
14:15
-
13:16
-
13:05
-
12:38
-
12:28
-
12:11
-
11:10
-
10:51
-
10:38