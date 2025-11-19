Кубок Дэвиса — 2025: результаты игрового дня 19 ноября

Сегодня, 19 ноября, в итальянской Болонье продолжилась финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках второго игрового дня состоялся четвертьфинальный поединок между сборными Италии и Австрии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/4 финала. Результаты 19 ноября:

Маттео Берреттини (Италия) — Юрий Родионов (Австрия) — 6:3, 7:6;

Флавио Коболли (Италия) — Филип Мисолич (Австрия) — 6:1, 6:3.

Общий счёт противостоянии Италии и Австрии — 2-0. В полуфинале сборная Италии встретится с командой Бельгии. Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются именно теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.