Алькарас назвал лучшие и худшие моменты теннисной славы

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас раскрыл лучшие и худшие моменты теннисной славы.

«Лучшее — что открываются двери: встреча с кумирами, важными людьми, возможность попасть в места, куда иначе никогда бы не попал. Худшее — невозможность быть настолько спокойным, как хотелось бы. Я очень простой и открытый человек, для меня прогулка — это что-то нормальное, а я не могу пройтись так, чтобы меня не останавливали или не узнавали. Думаю, это худшая часть славы», – приводит слова Алькараса Marca.

В сезоне-2025 Алькарас завоевал два титула чемпиона турниров серии Большого шлема (Ролан Гаррос, US Open), а также выиграл турниры в Токио, Цинциннати, Риме, Роттердаме, Монте-Карло и Лондоне.