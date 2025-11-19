Скидки
Федерер — о Надале и Джоковиче: подобные соперничества создают огромную связь

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о соперничестве с испанцем Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Подобные соперничества создают огромную связь. Сегодня я смотрю на это иначе, с гораздо большей дистанцией, чем раньше. Новак всё ещё не понимает этого. Рафа постепенно это осознаёт. Когда ещё играешь, ты не можешь размышлять об этом так, как я делаю сейчас», — сказал Федерер в интервью Punto de Break.

Ранее стало известно, что Федерер будет включён в международный Зал славы тенниса в 2026 году. Об этом сообщил официальный сайт Зала славы. Федерер завершил карьеру в 2022 году.

Новости. Теннис
