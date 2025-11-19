Скидки
Фис — о травме спины: возможно, я вернулся слишком рано

23-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал о подробностях своей травмы и восстановления после неё, отметив, что испытывал проблемы ещё с подросткового возраста. В сезоне-2025 теннисисту пришлось отказаться от участия в Уимблдоне, на US Open и на всех крупных хардовых турнирах второй половины сезона из-за травмы спины.

«Не вдаваясь в подробности, в 15 лет у меня уже были небольшие проблемы со спиной — грыжа диска на уровне позвонка L5. Если я не ошибаюсь, перелом зажил, но знаю, это часть моего тела, которая время от времени может быть немного уязвимой. Когда я приехал на «Ролан Гаррос», уже знал, что у меня стрессовый перелом.

Мы думали, что хуже уже не станет. Пытался сделать всё возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее, даже пропуская некоторые этапы. Чувствовал себя хорошо, потому что это была травма, с которой я уже был знаком. Сыграл в Торонто. К сожалению, возможно, я вернулся слишком рано. После этого мы решили не спешить. Решили, что лучше не играть в конце сезона и полностью восстановить тело, спину.

Мне нужно обращать внимание на множество вещей, например на восстановление. Я также прохожу множество процедур. Мне нужно следить за питанием. Для теннисиста, когда ты не на корте, это может быть немного тяжело, но это часть работы. Это травма, которая требует времени. Нельзя торопить процесс, иначе повреждение повторится», – приводит слова Фиса Punto De Break.

