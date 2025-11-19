Скидки
Теннис Новости

Федерер: сейчас пытаюсь создать благоприятную среду тенниса для моего сына

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер порассуждал, как родители влияют на спортивную карьеру своих детей.

«Я многому научился у своих родителей. Они не вмешивались, когда в этом не было необходимости. Они звонили мне, моему тренеру, чтобы спросить, как дела. И когда поняли, что всё идёт хорошо, они не вмешивались. Не помню, чтобы они когда-либо навещали меня в Экубленсе. Невероятно. Сейчас я пытаюсь создать благоприятную среду тенниса для моего сына Лео. Ему 11 лет», — сказал Федерер в интервью Punto de Break.

Ранее стало известно, что Федерер будет включён в международный Зал славы тенниса в 2026 году. Об этом сообщил официальный сайт Зала славы. Федерер завершил карьеру в 2022 году.

