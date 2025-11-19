«Космический уровень тенниса». Джокович — о финале Итогового турнира АТР — 2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от финального матча Итогового турнира АТР – 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
«Посмотрел первый сет, потому что обычно он всегда очень напряжённый, на этот раз тоже закончился 7:6. Увидел большую напряжённость, невероятную интенсивность на корте, честно говоря, космический уровень тенниса. Обычно мне не нравится смотреть матчи других игроков, потому что предпочёл бы сам быть на корте с ними, но их матчи я смотрю с интересом, потому что они показывают очень и очень высокий уровень. Их соперничество — это нечто очень позитивное для нашего спорта и просто фантастически видеть, как они играют друг против друга», – приводит слова Джоковича Corriere Dello Sport.
