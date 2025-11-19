«Главное — мотивация и желание». Алькарас — о своём возможном долголетии в теннисе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, планирует ли он так же долго играть в теннис, как испанец Рафаэль Надаль или серб Новак Джокович.

– Планируете ли играть до 38 лет, как легенды Надаль и Джокович?

– Пока я себя в таком не вижу. Предпочитаю идти год за годом и смотреть, насколько хватит моего тела. Главное — мотивация и желание. Не думаю, буду ли играть до 33 или 38. Буду заботиться о себе, чтобы карьера была как можно длиннее, – приводит слова Алькараса Marca.

В сезоне-2025 Алькарас завоевал два титула чемпиона турниров серии «Большого шлема» («Ролан Гаррос», US Open), а также выиграл турниры в Токио, Цинциннати, Риме, Роттердаме, Монте-Карло и Лондоне.