Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Главное — мотивация и желание». Алькарас — о своём возможном долголетии в теннисе

«Главное — мотивация и желание». Алькарас — о своём возможном долголетии в теннисе
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, планирует ли он так же долго играть в теннис, как испанец Рафаэль Надаль или серб Новак Джокович.

– Планируете ли играть до 38 лет, как легенды Надаль и Джокович?
– Пока я себя в таком не вижу. Предпочитаю идти год за годом и смотреть, насколько хватит моего тела. Главное — мотивация и желание. Не думаю, буду ли играть до 33 или 38. Буду заботиться о себе, чтобы карьера была как можно длиннее, – приводит слова Алькараса Marca.

В сезоне-2025 Алькарас завоевал два титула чемпиона турниров серии «Большого шлема» («Ролан Гаррос», US Open), а также выиграл турниры в Токио, Цинциннати, Риме, Роттердаме, Монте-Карло и Лондоне.

Материалы по теме
«Было очень тяжело и печально». Алькарас — о последнем матче в карьере Надаля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android