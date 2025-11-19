Скидки
Роджер Федерер ответил, хотел бы он что-то поменять в своей карьере игрока

Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что не хотел бы ничего менять в своей карьере.

«Нет, абсолютно ничего. Хотел бы пережить всё заново, со взлётами и падениями. Весь этот опыт сделал меня тем, кто я есть. Никогда не пытался притворяться кем-то другим, за исключением, конечно, моментов на корте, где я выходил с покерфейсом, чтобы надавить на соперника. В остальном я всегда старался быть честным как при победе, так и при поражении. Это была замечательная история. Иногда это было тяжело, часто эмоционально. Я испытал весь спектр эмоций», — сказал Федерер в интервью Punto de Break.

Ранее стало известно, что Федерер будет включён в международный Зал славы тенниса в 2026 году. Об этом сообщил официальный сайт Зала славы. Федерер завершил карьеру в 2022 году.

