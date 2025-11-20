Тренер Фонсеки выделил главную черту в характере теннисиста

Гильерме Тейшейра, тренер бразильского теннисиста Жоао Фонсеки, высказался о характере своего подопечного. Он выделил способность спортсмена адаптироваться к различным условиям.

«Меня всегда поражала его способность адаптироваться к любой среде. Он очень быстро меняет атмосферу. Жоао знает, что имеет право здесь находиться. Это спокойный и уравновешенный человек. Действительно очень спокойный», — повторяет Тейшейра в интервью, опубликованном Punto de Break.

Фонсека сейчас 24-я ракетка мира. В сезоне-2025 он стал чемпионом турниров ATP-250 в Буэнос-Айресе и ATP-500 в Базеле. Отметим, это был дебютный сезон бразильца в профессиональном туре.