Берреттини — о значимости Кубка Дэвиса: очень помог мне, особенно в последние два года

56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, какую роль играет для него участие в финале Кубка Дэвиса — 2025, учитывая процесс восстановления после травмы.

«Он невероятно важен. Всегда был очень важен. Со временем я понял, что такие эмоции, атмосфера — вот что заставляет меня чувствовать себя живым в этом спорте.

Знаю, что здесь нет рейтинговых очков ATP. Многие говорят, что соревнование утратило ценность за последние годы. Но лично для меня это лучшие ощущения. Я сейчас не о игре, а о гордости, командной работе, «химии» между игроками.

Это очень важно и очень помогло мне, особенно последние два года, когда мне было тяжело. Иногда мне было трудно найти мотивацию, чтобы вернуться. Кубок Дэвиса был одной из этих мотиваций. И я очень рад, что выдержал всё это, теперь могу наслаждаться этими моментами», – сказал Берреттини на пресс-конференции Кубка Дэвиса – 2025 в Болонье.