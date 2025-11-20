Скидки
Теннис

Коболли — о предстоящей встрече с Бельгией в Кубке Дэвиса: у них очень крепкая команда

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Дэвиса – 2025, в котором сборная Италии сыграет с Бельгией. В рамках встречи Коболли сыграет с Зизу Бергсом.

«Бельгийцы действительно очень сильны. У них очень крепкая команда. Знаю Коллиньона, он моего возраста, знаю его уже давно. Он играет очень хорошо, особенно в Кубке Дэвиса. Выиграл два потрясающих матча с австралийцами. В Болонье в прошлом году я играл с Зизу, так что мы тоже хорошо знаем его. Готовы сыграть против них.

Каждый матч — это что-то новое. В каждом матче нам нужно выкладываться полностью, чтобы показывать свой лучший теннис», – сказал Коболли во время пресс-конференции Кубка Дэвиса.

Во второй одиночной встрече матча друг с другом сыграют Маттео Берреттини и Рафаэль Коллиньон.

Ранее сборная Италии обыграла Австрию (2:0), а Бельгия с таким же счётом оказалась сильнее Франции.

