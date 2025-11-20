Фелисьяно Лопес оценил шансы сборной Испании на Кубке Дэвиса без Карлоса Алькараса

Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес высказался о снятии шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса с финальной части Кубка Дэвиса — 2025.

«Жаль, потому что Карлос очень хотел бы быть здесь. Это была хорошая возможность вместе с ним в команде завоевать Кубок Дэвиса. В этом году были разные сильные команды, которые либо не приехали, либо, как в случае с Италией, главным фаворитом, у них отсутствовали первый и второй номера. Германия играет со Зверевым. США, которые являются мировой силой, отсутствуют… но это вещи, которые не поддаются контролю.

Жаль, что Карлос не сможет играть, но быть здесь – это также награда за усилия Педро, Хауме и всех остальных, кто был там, в Марбелье. Они заслужили быть здесь, и я уверен, что будут бороться. У них есть лучшие игроки в одиночном разряде – трое очень похожих по уровню, все очень хороши. Очень серьёзный соперник в условиях, которые не совсем подходят под нашу игру, ведь чехи выросли на покрытиях в помещениях, но посмотрим, что будет. В Марбелье мы увидели, на что они способны, и очень надеюсь, что они хотя бы смогут конкурировать», — приводит слова Лопеса Punto de Break.