Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фелисьяно Лопес оценил шансы сборной Испании на Кубке Дэвиса без Карлоса Алькараса

Фелисьяно Лопес оценил шансы сборной Испании на Кубке Дэвиса без Карлоса Алькараса
Аудио-версия:
Комментарии

Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес высказался о снятии шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса с финальной части Кубка Дэвиса — 2025.

«Жаль, потому что Карлос очень хотел бы быть здесь. Это была хорошая возможность вместе с ним в команде завоевать Кубок Дэвиса. В этом году были разные сильные команды, которые либо не приехали, либо, как в случае с Италией, главным фаворитом, у них отсутствовали первый и второй номера. Германия играет со Зверевым. США, которые являются мировой силой, отсутствуют… но это вещи, которые не поддаются контролю.

Жаль, что Карлос не сможет играть, но быть здесь – это также награда за усилия Педро, Хауме и всех остальных, кто был там, в Марбелье. Они заслужили быть здесь, и я уверен, что будут бороться. У них есть лучшие игроки в одиночном разряде – трое очень похожих по уровню, все очень хороши. Очень серьёзный соперник в условиях, которые не совсем подходят под нашу игру, ведь чехи выросли на покрытиях в помещениях, но посмотрим, что будет. В Марбелье мы увидели, на что они способны, и очень надеюсь, что они хотя бы смогут конкурировать», — приводит слова Лопеса Punto de Break.

Материалы по теме
«Главное — мотивация и желание». Алькарас — о своём возможном долголетии в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android