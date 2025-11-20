Скидки
«Не вижу ни одного игрока, способного бросить им вызов». Лопес — о Синнере и Алькарасе

«Не вижу ни одного игрока, способного бросить им вызов». Лопес — о Синнере и Алькарасе
Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес высказался о соперничестве шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синнера.

«Цифры говорят сами за себя. У меня нет хрустального шара, но если спросить меня сегодня, в краткосрочной перспективе… я не вижу, чтобы это могло измениться. Не вижу ни одного, ни нескольких игроков, способных бросить им вызов за крупные титулы и звание номер один в мире, трон мирового тенниса. Через три года? Возможно, появится какой-то Синнер из Словении или Алькарас из другой страны. Никто не знает… но я вижу колоссальную разницу между этими двумя и остальными. Слишком большую, потому что они слишком хороши технически, физически и ментально, и это отставание только растёт со временем, поскольку они способны постоянно обновлять и улучшать свой теннис во всех аспектах, тогда как другие нет. Это тот этап, на котором сейчас находится теннис: справедливо сказать, что нам очень повезло иметь этих двоих. Это две разные личности, два великих посла этого спорта», — приводит слова Лопеса Punto de Break.

