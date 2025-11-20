Лопес: Синнер задаёт высокий темп, почти никто не может ему следовать, кроме Алькараса

Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес рассказал, видел ли он когда-нибудь, чтобы кто-то играл в таком высоком темпе и так выдержанно, как итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

«Это трудно измерить, честно говоря. Алькарас и Синнер играют очень быстро, это очевидно… но Роджер, Рафа, Джокович и некоторые из моего поколения тоже играли очень быстро. Быстрее? Возможно, в некоторые моменты — если сравнивать эпохи, скорость мяча всегда будет постепенно расти, потому что физическая подготовка, хоть и немного, но улучшается, и удары становятся сильнее. Средняя скорость игры сегодня может быть немного выше, чем несколько лет назад.

Я видел матчи, особенно с участием Роджера и Джоковича, где игра шла с невероятной скоростью. Не знаю, играют ли Синнер и Алькарас быстрее… но примерно так же. Возможно, они более взрывные в отдельные моменты, особенно Алькарас, хотя Синнер тоже отлично двигается, просто по-другому. Что касается чистой скорости игры в розыгрышах с задней линии, порой они действительно могут играть чуть быстрее. Это зависит от покрытия, момента — трудно точно измерить. Синнер задаёт очень высокий темп, и почти никто не может ему следовать, кроме Алькараса. При этом у Алькараса есть другие элементы игры, которые он может использовать. Он сохраняет высокий темп, но в отдельные моменты меняет стиль — применяет короткие подачи, высокие мячи, умеет адаптировать игру под ситуацию или соперника», — приводит слова Лопеса Punto de Break.