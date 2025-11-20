Екатерина Александрова — лучшая теннисистка России по итогам четвёртого квартала 2025 года

«Чемпионат» составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам четвёртого квартала 2025 года рейтинг возглавила Екатерина Александрова.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам четвёртого квартала 2025 года заняла Диана Шнайдер, на третьей строчке — Людмила Самсонова.

В расчёт берутся: текущий рейтинг теннисистки, насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA, каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса, каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

Рейтинг лучших теннисисток по итогам четвёртого квартала 2025 года: