Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, в итальянской Болонье продолжается финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня пройдут четвертьфинальные поединки между сборными Чехии и Испании, а также сборными Аргентины и Германии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/4 финала. Расписание 20 ноября (время московское):

  • 12:00. Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Якуб Меншик (Чехия);
  • 13:30. Хауме Мунар (Испания) – Иржи Легечка (Чехия);
  • 19:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);
  • 20:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Зверев (Германия).

В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

