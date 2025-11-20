Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 20 ноября
Сегодня, 20 ноября, в итальянской Болонье продолжается финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня пройдут четвертьфинальные поединки между сборными Чехии и Испании, а также сборными Аргентины и Германии.
Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/4 финала. Расписание 20 ноября (время московское):
- 12:00. Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Якуб Меншик (Чехия);
- 13:30. Хауме Мунар (Испания) – Иржи Легечка (Чехия);
- 19:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);
- 20:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Зверев (Германия).
В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.
Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.
