Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хочу помочь сборной Европы вернуть кубок». Алькарас — об участии в Кубке Лэйвера — 2026

«Хочу помочь сборной Европы вернуть кубок». Алькарас — об участии в Кубке Лэйвера — 2026
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об участии в Кубке Лэйвера — 2026.

«Играть на стадионе O2 в Лондоне будет потрясающе. Возможность выступать в команде с игроками, с которыми мне обычно приходится играть в течение года, поистине уникальна, и именно поэтому я каждый год хочу играть на Кубке Лэйвера. Надеюсь, нас поддержат болельщики, и я очень хочу помочь сборной Европы вернуть Кубок Лэйвера», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2026 пройдёт в столице Великобритании Лондоне с 25 по 27 сентября 2026 года. В 2025 году турнир прошёл в США, теннисисты сборной мира обыграли европейцев со счётом 15:9.

Материалы по теме
Алькарас и Фриц сыграют на Кубке Лэйвера — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android