«Хочу помочь сборной Европы вернуть кубок». Алькарас — об участии в Кубке Лэйвера — 2026

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об участии в Кубке Лэйвера — 2026.

«Играть на стадионе O2 в Лондоне будет потрясающе. Возможность выступать в команде с игроками, с которыми мне обычно приходится играть в течение года, поистине уникальна, и именно поэтому я каждый год хочу играть на Кубке Лэйвера. Надеюсь, нас поддержат болельщики, и я очень хочу помочь сборной Европы вернуть Кубок Лэйвера», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2026 пройдёт в столице Великобритании Лондоне с 25 по 27 сентября 2026 года. В 2025 году турнир прошёл в США, теннисисты сборной мира обыграли европейцев со счётом 15:9.