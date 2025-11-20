«Он страстно желает побеждать». Ноа — об участии Алькараса в Кубке Лэйвера — 2026

Французский теннисист, капитан сборной Европы на Кубке Лэйвера Янник Ноа высказался об участии шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса на Кубке Лэйвера — 2026.

«Карлос обладает уникальным талантом, страстью и уверенностью, которые вдохновляют всех вокруг. Он предан своим товарищам по команде и страстно желает побеждать. Я рад его возвращению», — приводит слова Ноа официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2026 пройдёт в столице Великобритании Лондоне с 25 по 27 сентября 2026 года. В 2025 году турнир прошёл в США, теннисисты сборной мира обыграли европейцев со счётом 15:9.