«Мы будем там с целью победить». Тейлор Фриц — о Кубке Лэйвера — 2026

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, почему принял решение выступить на Кубке Лэйвера — 2026.

«Неделя на Кубке Лэйвера для меня — это просто невероятно. Мне нравится атмосфера в команде, энергия, которую ты получаешь, играя на этих матчах, когда выступаешь не только ради себя, это просто невероятно. Я с нетерпением жду возможности провести ещё одну неделю с командой мира, и мы будем там с целью победить», — приводит слова Фрица официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2026 пройдёт в столице Великобритании Лондоне с 25 по 27 сентября 2026 года. В 2025 году турнир прошёл в США, теннисисты сборной мира обыграли европейцев со счётом 15:9.