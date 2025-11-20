Скидки
Алькарас отреагировал на слова Тони Надаля об изменении размера ракеток

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал идею известного тренера Тони Надаля изменить теннис, сделав ракетки меньшего размера для менее травматичных и более интересных матчей.

«Это было бы подобно шагу назад. Теннис начался с деревянных ракеток, потом ракетки стали металлическими, алюминиевыми, сейчас у нас вообще другой тип ракеток, позволяющий сильнее вращать мяч.

Раньше играли более «плашмя», с большей подсечкой, с меньшей скоростью. По прошествии лет, в эпоху Рафаэля Надаля, играли с уже более высокой скоростью. Мы не можем идти против эволюции. Мы должны быть физически готовыми к скорости, с которой проходит игра. Я бы сказал, что не согласен с этой идеей», – приводит слова Алькараса We love tennis.

Тони Надаль рассказал, в чём видит одну из проблем современного тенниса
