Агасси — о Фрице: Тейлор олицетворяет собой всё, что представляет собой Кубок Лэйвера

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, капитан сборной мира на Кубке Лэйвера Андре Агасси отреагировал на решение шестой ракетки мира американца Тейлора Фрица принять участие в Кубке Лэйвера — 2026.
«Тейлор олицетворяет собой всё, что представляет собой Кубок Лэйвера — страсть, упорство, преданность команде и стремление к важным моментам», — приводит слова Агасси официальный сайт Кубка Лэйвера.
Кубок Лэйвера — 2026 пройдёт в столице Великобритании Лондоне с 25 по 27 сентября 2026 года. В 2025 году турнир прошёл в США, теннисисты сборной мира обыграли европейцев со счётом 15:9.