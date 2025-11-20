«Мне немного тошно». Энди Роддик — о критике в адрес Александра Зверева

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о критике в адрес олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, третьей ракетки мира немца Александра Зверева.

«Мне немного тошно. Послушайте, вы можете не быть поклонником Саши [Зверева] по разным причинам и из-за событий, произошедших за пределами корта, но на разных подкастах были люди, которые относились к нему так, будто он не топовый игрок, и это… меня убивает. У него 24 титула ATP, он квалифицировался на Итоговый турнир каждый год за последние девять лет, когда не получал травм. Поскольку Карлос [Алькарас] и Янник [Синнер] настолько хороши, я не хочу когда-либо оказаться в ситуации, когда к любому, кто не является ими, будут относиться как к куску… Это смешно», — сказал Роддик в подкасте Served.