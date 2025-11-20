Скидки
«Я была влюблена в Марата». Мэдисон Киз поделилась забавной историей про Сафина

«Я была влюблена в Марата». Мэдисон Киз поделилась забавной историей про Сафина
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, что в подростковом возрасте была влюблена в двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» россиянина Марата Сафина.

«В подростковом возрасте я была влюблена в Марата. Наверное, в то время все его обожали. Однажды меня спросили, с кем бы я хотела сыграть в миксте. Я ответила: «Марат Сафин». А потом увидела его сестру [Динару Сафину] на одном мероприятии. Она спросила: «Хочешь, я скажу Марату?» Я сказала: «Нет, не надо! Так неловко!»

Убеждена, что она ему сказала, потому что, когда я встретилась с ним в Мадриде, он постоянно надо мной подшучивал, а я отвечала: «Нет, остановись, пожалуйста!» – сказала чемпионка Australian Open — 2025 в подкасте The Player’s Box.

Комментарии
