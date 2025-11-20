«Сегодня смотрю на него иначе». Серундоло — об эмоциях перед Кубком Дэвиса

Аргентинский теннисист, 21-я ракетка мира Франсиско Серундоло поделился эмоциями перед играми за сборную Аргентины на Кубке Дэвиса, который проходит в итальянской Болонье.
Серундоло начнёт своё участие в турнире с матча с немецким теннисистом Александром Зверевым.
– Это твой четвёртый год на Кубке Дэвиса. Что в тебе пробуждает этот турнир?
– Он мне нравится. В первый раз я ужасно боялся, но сегодня я смотрю на него иначе. Когда мне надо выходить и играть матч, который я должен так или иначе выиграть, думаю о том, что если не сделаю этого, то умру. Два или три года назад мне приходилось быть первым номером, играть все циклы, нагружаться этим давлением, быть неким теннисным лидером. Я должен выходить на корт, проявлять себя, ободрять ребят.
Давление есть всегда, но это и привилегия. Когда я был маленьким и ходил в Парк Рока (парк со спортивной инфраструктурой в Буэнос-Айресе. – Прим. «Чемпионата»), мечтал об этом. Не хочу подвести команду. Между всеми нами есть крутая «химия». У нас игроки-одиночники примерно одного возраста, парники уже более умелые. Мы хорошо ладим, каждый что-то привносит, — приводит слова Серундоло La Nacion.
