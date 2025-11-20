Скидки
Новак Джокович назвал историческими достижения Янника Синнера на крытых кортах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оценил достижения четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синнера на крытых кортах.

«Достижения Янника, особенно на турнирах в закрытых помещениях, являются историческими», — приводит слова Джоковича Tennis World.

На крытых кортах Янник Синнер выиграл 31 матч подряд. В последний раз на закрытом корте итальянец проигрывал в финале Итогового чемпионата ATP — 2023 сербу Новаку Джоковичу. С тех пор он выиграл все матчи на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах, победил на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды), Итоговом турнире ATP в 2024 и 2025 году, «пятисотнике» в Вене (Австрия), а также на «Мастерсе» в Париже (Франция).

