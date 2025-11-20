«Этот этап дался мне тяжело». Роджер Федерер — о начале профессиональной карьеры

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что наиболее сложным для него этапом в спорте стал выход из юниорского тенниса во взрослый.

«Самым сложным для меня стал переход из юниорского тенниса в профессиональный. Поначалу всё было замечательно. Внезапно я оказался в раздевалке с Питом Сампрасом, Андре Агасси, Тимом Хенмэном, Евгением Кафельниковым, Карлосом Мойей и другими, и подумал: «Это круто!» Но потом всё стало очень серьёзно. Один парень с мрачным лицом обматывает рукоятку ракетки пластырем, и ты думаешь: «Вот это да, какой напор!» Другой проходит мимо, даже не взглянув, и ты думаешь: «Он хочет победить любой ценой!»

Этот период дался мне тяжело. Когда много ездишь, часто проигрываешь и испытываешь такие эмоциональные потрясения, как я, думаешь: «Кажется, я не прочитал мелкий шрифт, когда подписывал контракт с теннисом». Не всё так весело. Эта серьёзность задела меня. Период с 18 лет до 20-21 года был для меня трудным», – приводит слова Федерера Tages Anzeiger.