Селеш — Федереру: благодаря тебе теннис кажется лёгким, а мы знаем — это совсем не просто

Комментарии

10-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Моника Селеш поздравила 20-кратного победителя мэйджоров швейцарца Роджера Федерера с включением в Зал теннисной славы.

«Поздравляю, Роджер, с твоей легендарной карьерой, чемпионскими титулами и включением в Зал теннисной славы! Благодаря тебе теннис кажется лёгким, а мы все знаем, что это совсем не просто!» — написала Селеш в социальных сетях.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и двукратную победительницу турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову.

