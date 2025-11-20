«Самый важный спортсмен всех времён». Беккер — о включении Федерера в Зал теннисной славы

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о включении 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерара в Зал теннисной славы.

«Ты действительно изменил представление о теннисе. Как только ты начал побеждать, люди, не связанные с теннисом, тоже стали его любить. Это произошло благодаря тебе. Так что ты не просто один из лучших теннисистов всех времён, ты самый важный спортсмен всех времён», — приводит слова Беккера официальный сайт ATP.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и двукратную победительницу турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову.