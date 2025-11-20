Медведев, Хачанов и Рублёв получат денежный бонус за выступления на «Мастерсах» в сезоне

Стало известно, какие теннисисты получат бонус за самое большое количество очков на турнирах серии «Мастерс» и за Итоговый чемпионат ATP в сезоне. Бонусный пул в этом году составляет $ 21 млн. Его распределят между 30 игроками с наибольшим количеством очков, заработанных на турнирах этой категории в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Среди россиян в этот список вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Теннис. Игроки, получившие бонус за игру на турнирах «Мастерс» и Итоговом чемпионате ATP в сезоне-2025:

Карлос Алькарас (Испания) – 4420 очков. Янник Синнер (Италия) – 3850. Лоренцо Музетти (Италия) – 1970. Джек Дрейпер (Великобритания) – 1960. Александр Зверев (Германия) – 1870. Бен Шелтон (США) – 1690. Алекс де Минор (Австралия) – 1610. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1540. Каспер Рууд (Норвегия) – 1540. Даниил Медведев (Россия) – 1470. Тейлор Фриц (США) – 1460. Якуб Меншик (Чехия) – 1440. Валантен Вашеро (Монако) – 1270. Хольгер Руне (Дания) – 1230. Франсиско Серундоло (Аргентина) – 1200. Карен Хачанов (Россия) – 1120. Новак Джокович (Сербия) – 1080. Григор Димитров (Болгария) – 860. Артур Риндеркнеш (Франция) – 836. Артюр Фис (Франция) – 760. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 760. Томми Пол (США) – 700. Андрей Рублёв (Россия) – 690. Алексей Попырин (Австралия) – 580. Александр Бублик (Казахстан) – 580. Габриэль Диалло (Канада) – 550. Стефанос Циципас (Греция) – 510. Брэндон Накашима (США) – 480. Фрэнсис Тиафо (США) – 470. Маттео Берреттини (Италия) – 460.