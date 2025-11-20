Медведев, Хачанов и Рублёв получат денежный бонус за выступления на «Мастерсах» в сезоне
Стало известно, какие теннисисты получат бонус за самое большое количество очков на турнирах серии «Мастерс» и за Итоговый чемпионат ATP в сезоне. Бонусный пул в этом году составляет $ 21 млн. Его распределят между 30 игроками с наибольшим количеством очков, заработанных на турнирах этой категории в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ATP.
Среди россиян в этот список вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.
Теннис. Игроки, получившие бонус за игру на турнирах «Мастерс» и Итоговом чемпионате ATP в сезоне-2025:
- Карлос Алькарас (Испания) – 4420 очков.
- Янник Синнер (Италия) – 3850.
- Лоренцо Музетти (Италия) – 1970.
- Джек Дрейпер (Великобритания) – 1960.
- Александр Зверев (Германия) – 1870.
- Бен Шелтон (США) – 1690.
- Алекс де Минор (Австралия) – 1610.
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1540.
- Каспер Рууд (Норвегия) – 1540.
- Даниил Медведев (Россия) – 1470.
- Тейлор Фриц (США) – 1460.
- Якуб Меншик (Чехия) – 1440.
- Валантен Вашеро (Монако) – 1270.
- Хольгер Руне (Дания) – 1230.
- Франсиско Серундоло (Аргентина) – 1200.
- Карен Хачанов (Россия) – 1120.
- Новак Джокович (Сербия) – 1080.
- Григор Димитров (Болгария) – 860.
- Артур Риндеркнеш (Франция) – 836.
- Артюр Фис (Франция) – 760.
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 760.
- Томми Пол (США) – 700.
- Андрей Рублёв (Россия) – 690.
- Алексей Попырин (Австралия) – 580.
- Александр Бублик (Казахстан) – 580.
- Габриэль Диалло (Канада) – 550.
- Стефанос Циципас (Греция) – 510.
- Брэндон Накашима (США) – 480.
- Фрэнсис Тиафо (США) – 470.
- Маттео Берреттини (Италия) – 460.
