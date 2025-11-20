Скидки
Главная Теннис Новости

Медведев, Хачанов и Рублёв получат денежный бонус за выступления на «Мастерсах» в сезоне

Стало известно, какие теннисисты получат бонус за самое большое количество очков на турнирах серии «Мастерс» и за Итоговый чемпионат ATP в сезоне. Бонусный пул в этом году составляет $ 21 млн. Его распределят между 30 игроками с наибольшим количеством очков, заработанных на турнирах этой категории в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Среди россиян в этот список вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Теннис. Игроки, получившие бонус за игру на турнирах «Мастерс» и Итоговом чемпионате ATP в сезоне-2025:

  1. Карлос Алькарас (Испания) – 4420 очков.
  2. Янник Синнер (Италия) – 3850.
  3. Лоренцо Музетти (Италия) – 1970.
  4. Джек Дрейпер (Великобритания) – 1960.
  5. Александр Зверев (Германия) – 1870.
  6. Бен Шелтон (США) – 1690.
  7. Алекс де Минор (Австралия) – 1610.
  8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1540.
  9. Каспер Рууд (Норвегия) – 1540.
  10. Даниил Медведев (Россия) – 1470.
  11. Тейлор Фриц (США) – 1460.
  12. Якуб Меншик (Чехия) – 1440.
  13. Валантен Вашеро (Монако) – 1270.
  14. Хольгер Руне (Дания) – 1230.
  15. Франсиско Серундоло (Аргентина) – 1200.
  16. Карен Хачанов (Россия) – 1120.
  17. Новак Джокович (Сербия) – 1080.
  18. Григор Димитров (Болгария) – 860.
  19. Артур Риндеркнеш (Франция) – 836.
  20. Артюр Фис (Франция) – 760.
  21. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 760.
  22. Томми Пол (США) – 700.
  23. Андрей Рублёв (Россия) – 690.
  24. Алексей Попырин (Австралия) – 580.
  25. Александр Бублик (Казахстан) – 580.
  26. Габриэль Диалло (Канада) – 550.
  27. Стефанос Циципас (Греция) – 510.
  28. Брэндон Накашима (США) – 480.
  29. Фрэнсис Тиафо (США) – 470.
  30. Маттео Берреттини (Италия) – 460.
