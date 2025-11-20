Якуб Меншик обыграл Карреньо-Бусту в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса
Чешский теннисист Якуб Меншик (19-я ракетка мира) обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (89-е место в мировом рейтинге) в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6 в пользу Меншика. Соперники провели на корте 1 час 40 минут.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 12:15 МСК
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Якуб Меншик
Я. Меншик
Во время встречи Пабло Карреньо-Буста сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Якуб Меншик подал навылет 20 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.
Турнир проходит в Болонье, Италия. Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.
