Главная Теннис Новости

Якуб Меншик обыграл Карреньо-Бусту в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса

Комментарии

Чешский теннисист Якуб Меншик (19-я ракетка мира) обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (89-е место в мировом рейтинге) в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6 в пользу Меншика. Соперники провели на корте 1 час 40 минут.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 12:15 МСК
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Во время встречи Пабло Карреньо-Буста сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Якуб Меншик подал навылет 20 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Турнир проходит в Болонье, Италия. Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

Календарь Кубка Дэвиса -- 2025
Сетка Кубка Дэвиса -- 2025
