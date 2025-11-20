«20 титулов ТБШ говорят сами за себя». Эдберг — о включении Федерера в Зал теннисной славы

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Стефан Эдберг поздравил 20-кратного победителя мэйджоров швейцарца Роджера Федерера с включением в Зал теннисной славы.

«Поздравляю с включением в Зал славы тенниса. Ты действительно это заслужил. У тебя была невероятная карьера, и 20 титулов на турнирах «Большого шлема» говорят сами за себя», — приводит слова Эдберга официальный сайт ATP.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и двукратную победительницу турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову.