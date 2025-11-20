Билли Джин Кинг поздравила Роджера Федерера с включением в Зал теннисной славы

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг обратилась к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджера Федереру после его избрания в Зал теннисной славы.

«Ты много значил для многих из нас. У тебя была огромная храбрость, концентрация и страсть. Я видела, как много это для тебя значит, и просто наблюдать за тобой раскрывало все грани твоего характера», — приводит слова Кинг официальный сайт ATP.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и двукратную победительницу турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову.