Корентен Муте прокомментировал свою неудачу в матче с Коллиньоном на Кубке Дэвиса

Французский теннисист Корентен Муте сделал у себя на странице в соцсети заявление после неудачи в матче с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Во втором сете француз неудачно выполнил дроп-шот, пытаясь сделать красивый удар между ног. Победу во встрече одержал Коллиньон. Сборная Франции выбыла из турнира.
«Мне тяжело на сердце. Я хотел бы дать лучшее своей стране, напарникам по команде, персоналу… Я очень жалею о выборе, о содеянном ударе. Я инстинктивный игрок, это то, что меня строило, но иногда этот инстинкт меня подводит. И когда это случается, первым падаю я.
Сегодня у меня было ощущение проваленной миссии. Я хотел отдать всё, оставить всё на корте… Но я хотел бы стать лучше, стать человеком, в котором команда в данный момент нуждается. Я сражался со своими демонами, со своими несовершенствами, старался до конца стоять на ногах.
Но я огорчён. Прошу прощения у тех, кто поддерживал нас, за своих коллег, за то, что не показал себя так, как надеялся. Несмотря на всё это… спасибо. Спасибо всем, кто понимает и остаётся со мной. Спасибо всем игрокам, капитану, персоналу за то, что сделали меня частью этой семьи. Я снова и снова хочу учиться. Хочу переделать эту боль в силу. Я вернусь сильнее для вас, для команды, для своего флага», — написал Муте у себя на странице в соцсети.
