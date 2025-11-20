Скидки
Хингис — Федереру: всё всегда выглядело так идеально и легко, когда ты был на корте

Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарская теннисистка Мартина Хингис высказалась о карьере 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера после его включения в Зал теннисной славы.

«Всё всегда выглядело так идеально и легко, когда ты был на корте. Многие не видят всего того труда и пота, что скрывается за этим, потому что ты делаешь это как будто очень просто», — приводит слова Хингис официальный сайт ATP.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и двукратную победительницу турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову.

