Циципаса лишили водительских прав на год за превышение скорости — Greek City Times

Двукратного финалиста турниров «Большого шлема», 34-ю ракетку мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса лишили водительских прав на год за превышение скорости, а также выписали штраф в € 2 тыс. Об этом сообщает Greek City Times.

По информации источника, система наблюдения зафиксировала теннисиста, когда он ехал со скоростью 210 км/ч на автомобиле Lotus по Атики-Одос (кольцевая дорога Афин). Скоростное ограничение на автостраде Атики-Одос составляет от 100 до 130 километров в час на разных участках.

В сезоне-2025 Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в Афинах.