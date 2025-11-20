Скидки
Теннис

Хауме Мунар обыграл Иржи Легечку в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса

Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Хауме Мунар (36-я ракетка мира) обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (17-е место в мировом рейтинге) в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Мунара. Соперники провели на корте 1 час 21 минуту.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 14:25 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Во время матча Мунар сделал четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Легечка подал навылет девять раз, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Счёт противостояния сборных Чехии и Испании на турнире составляет 1-1. В связи с этим будет проведён матч парного разряда. От Испании в нём сыграют Марсель Гранольерс и Педро Мартинес-Портеро, их соперниками станут Томаш Махач и Адам Павлашек.

Турнир проходит в Болонье, Италия. Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

