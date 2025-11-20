«Теперь он явно на уровне и достаточно хорош». Ллейтон Хьюитт — об игре в паре с сыном

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летний австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт высказался об игре в паре со своим 16-летним сыном Крузом Хьюиттом на «челленджере» в Сиднее (Австралия) в парном разряде.

«Такая возможность редка, вероятно, наступит время, когда я больше не буду достаточно хорош или физически способен играть с ним. И теперь он явно на уровне и достаточно хорош, чтобы играть, поэтому наши траектории пересекаются приятным образом», — приводит слова Хьюитта We Love Tennis.

В 1/8 финала Ллейтон и Круз одержали разгромную победу над соотечественниками Хейденом Джонсом и Павле Маринковым со счётом 6:1, 6:0. В четвертьфинале соревнования отец и сын уступили Калуму Паттерджиллу и Дэйну Суини со счётом 5:7, 4:6.