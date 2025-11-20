Скидки
Гранольерс/Мартинес-Портеро — Махач/Меншик, результат матча 20 ноября 2025, счёт 2:0, 1/4 финала Кубка Дэвиса

Меншик и Махач уступили испанцам Гранольерсу/Мартинес-Портеро в парном матче КД
Комментарии

Испанская пара Марсель Гранольерс/Педро Мартинес-Портеро одержала победу в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса–2025 над чешскими теннисистами Томашем Махачем и Якубом Меншиком со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут. За время матча Гранольерс и Мартинес-Портеро выполнили четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из пяти за матч. Пара Меншик/Махач сделала в игре девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Сборная Испании одержала победу в матче со счётом 2:1. В полуфинале Кубка Дэвиса – 2025 испанцы сыграют с победителем встречи между сборными Германии и Аргентины.

Сетка Кубка Дэвиса - 2025
Календарь Кубка Дэвиса - 2025
