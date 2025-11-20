Меншик и Махач уступили испанцам Гранольерсу/Мартинес-Портеро в парном матче КД
Поделиться
Испанская пара Марсель Гранольерс/Педро Мартинес-Портеро одержала победу в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса–2025 над чешскими теннисистами Томашем Махачем и Якубом Меншиком со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Марсель Гранольерс
Педро Мартинес-Портеро
М. Гранольерс П. Мартинес-Портеро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
Томаш Махач
Якуб Меншик
Т. Махач Я. Меншик
Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут. За время матча Гранольерс и Мартинес-Портеро выполнили четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из пяти за матч. Пара Меншик/Махач сделала в игре девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
Сборная Испании одержала победу в матче со счётом 2:1. В полуфинале Кубка Дэвиса – 2025 испанцы сыграют с победителем встречи между сборными Германии и Аргентины.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
19:06
-
18:43
-
18:36
-
17:58
-
16:49
-
16:01
-
15:53
-
15:12
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:11
-
14:03
-
13:34
-
13:11
-
13:03
-
12:43
-
12:36
-
12:26
-
11:52
-
11:36
-
11:16
-
11:10
-
10:51
-
10:49
-
10:40
-
10:30
-
10:03
-
09:51
-
09:38
-
09:27
-
00:30
-
00:14
-
00:00
- 19 ноября 2025
-
23:55