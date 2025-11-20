Скидки
Стало известно, кто из теннисистов претендует на премию «Прорыв года» от ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала список игроков, которые по итогам сезона-2025 претендуют на звание «Прорыв года».

Теннис. ATP. Номинанты на премию ATP «Прорыв года»

Джек Дрейпер (Великобритания, 10-я ракетка мира).
Жоао Фонсека (Бразилия, 24-я ракетка мира).
Якуб Меншик (Чехия, 19-я ракетка мира).
Валантен Вашеро (Монако, 31-я ракетка мира).

Номинанты на премию «Прорыв года» определялись путём голосования Международной ассоциации теннисных писателей. Обладателя же премии в 2025 году выберут 29 теннисистов (в их числе и действующие игроки, и завершившие карьеру), которые имеют в своей карьере такое достижение, как лидерство в рейтинге ATP.

