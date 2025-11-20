Роджер Федерер назвал матч в своей карьере, который хотел бы переиграть

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, почему он хотел бы переиграть финальный матч US Open – 2009 с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро. Швейцарец уступил в финале со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (4:7), 2:6.
– Финал US Open 2009 года с Хуан-Мартином дель Потро. Я должен был выиграть. Тогда у меня болела спина на разминке, упустил так много шансов. Это один из тех матчей, которые я не должен был проигрывать. Он также прервал мою победную серию на US Open.
– После пяти титулов подряд.
– Именно. Моя серия также оборвалась на Уимблдоне-2008. Каждый раз, когда серия была под угрозой, всё становилось ещё масштабнее. Но на Уимблдоне это словно должно было случиться. Рафа так сильно этого заслуживал. Поэтому я подумал: «Это нормально». Однако с дель Потро я должен был выиграть», – приводит слова Федерера Tages Anzeiger.
