Теннис

Роджер Федерер назвал матч в своей карьере, который хотел бы переиграть

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, почему он хотел бы переиграть финальный матч US Open – 2009 с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро. Швейцарец уступил в финале со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (4:7), 2:6.

US Open (м). Финал
15 сентября 2009, вторник. 00:15 МСК
Роджер Федерер
1
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 6 4 2
3 		7 7 4 7 7 6
             
Хуан-Мартин дель Потро
6
Аргентина
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро

– Финал US Open 2009 года с Хуан-Мартином дель Потро. Я должен был выиграть. Тогда у меня болела спина на разминке, упустил так много шансов. Это один из тех матчей, которые я не должен был проигрывать. Он также прервал мою победную серию на US Open.

– После пяти титулов подряд.
– Именно. Моя серия также оборвалась на Уимблдоне-2008. Каждый раз, когда серия была под угрозой, всё становилось ещё масштабнее. Но на Уимблдоне это словно должно было случиться. Рафа так сильно этого заслуживал. Поэтому я подумал: «Это нормально». Однако с дель Потро я должен был выиграть», – приводит слова Федерера Tages Anzeiger.

