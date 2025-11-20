Скидки
Теннис Новости

Определились претенденты на звание «Тренер года» по версии ATP за сезон-2025

Определились претенденты на звание «Тренер года» по версии ATP за сезон-2025
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала список специалистов, которые номинированы на премию «Тренер года» за сезон-2025.

Теннис. ATP. Номинанты на премию ATP «Тренер года»

Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци (тренеры второй ракетки мира итальянца Янника Синнера).
Хуан-Карлос Ферреро и Самуэль Лопес (тренеры первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса).
Бенджамин Баллере (тренер 31-й ракетки мира монегаска Валантена Вашеро).
Фредерик Фонтан (тренер пятой ракетки мира канадца Феликса Оже-Альяссима).
Брайан Шелтон (тренер и отец девятой ракетки мира американца Бена Шелтона).

Победителя данной премии выберут коллеги номинантов – тренеры, работающие с игроками ATP.

