«Не хотел сводить себя с ума». Федерер — о поражении от Джоковича в финале Уимблдона-2019

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как воспринял поражение в финале Уимблдона-2019 от серба Новака Джоковича (6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 [3:7]).

«Забавно, но тот матч меня долго не мучил. Не знаю почему. Может, из-за детей. Может, потому что я победил Рафу в полуфинале. Но почувствовал: всё, турнир прекрасный, жаль, что проиграл — идём дальше. Очень рационально всё проанализировал. В следующие дни были небольшие флешбеки. Но больше никогда.

Этот матч не стал травмирующим не для меня. Я сказал себе: «Отныне это просто хорошее воспоминание». Не хотел сводить себя с ума. Не заслуживал этого, потому что действительно сыграл отлично. Помню, как вернулся домой после финала и дети бросились ко мне. Сказал: «Ребята, мне нужно пять минут». Нужно было чуть-чуть выпустить пар и полежать. Потом спустился в гостиную. Там было 30 человек, мы отлично провели вечер», – приводит слова Федерера Tages Anzeiger.