«Не хотел сводить себя с ума». Федерер — о поражении от Джоковича в финале Уимблдона-2019

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как воспринял поражение в финале Уимблдона-2019 от серба Новака Джоковича (6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 [3:7]).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|7 7
|4
|13 7
|
|6
|6 4
|6
|12 3
«Забавно, но тот матч меня долго не мучил. Не знаю почему. Может, из-за детей. Может, потому что я победил Рафу в полуфинале. Но почувствовал: всё, турнир прекрасный, жаль, что проиграл — идём дальше. Очень рационально всё проанализировал. В следующие дни были небольшие флешбеки. Но больше никогда.
Этот матч не стал травмирующим не для меня. Я сказал себе: «Отныне это просто хорошее воспоминание». Не хотел сводить себя с ума. Не заслуживал этого, потому что действительно сыграл отлично. Помню, как вернулся домой после финала и дети бросились ко мне. Сказал: «Ребята, мне нужно пять минут». Нужно было чуть-чуть выпустить пар и полежать. Потом спустился в гостиную. Там было 30 человек, мы отлично провели вечер», – приводит слова Федерера Tages Anzeiger.
- 20 ноября 2025
-
19:56
-
19:40
-
19:36
-
19:16
-
19:14
-
19:06
-
18:43
-
18:36
-
17:58
-
16:49
-
16:01
-
15:53
-
15:12
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:11
-
14:03
-
13:34
-
13:11
-
13:03
-
12:43
-
12:36
-
12:26
-
11:52
-
11:36
-
11:16
-
11:10
-
10:51
-
10:49
-
10:40
-
10:30
-
10:03
-
09:51
-
09:38