Алькарас, Димитров и Рууд вновь номинированы на награду Стефана Эдберга за честную игру

Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала список игроков, которые по итогам сезона-2025 претендуют на награду Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру.

Теннис. ATP. Номинанты на награду Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру

Карлос Алькарас (Испания).
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Григор Димитров (Болгария).
Каспер Рууд (Норвегия).

Стоит отметить, что Димитров, Алькарас и Рууд уже получали данную награду (в 2024, 2023 и 2022 годах соответственно).

Номинанты на представленную награду определялись путём голосования Международной ассоциации теннисных писателей. Обладателя же награды Эдберга в 2025 году выберут 29 теннисистов (в их числе и действующие игроки, и завершившие карьеру), которые имеют в своей карьере такое достижение, как лидерство в рейтинге ATP.

