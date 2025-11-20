Андрей Рублёв рассказал историю о том, как старшая сестра выбила ему зуб

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал забавную историю из детства о том, как его старшая сестра, Анна-Арина Марьенко выбила ему зуб.

«Она всегда долго спала. А мне хотелось играться с ней постоянно. В итоге, в какой-то из выходных дней, когда я уже давно встал, позавтракал, сам с собой поиграл. А она всё спит и спит. Я думаю: ладно, пойду-ка я к ней подкрадусь, разбужу её аккуратно. Через ноги…

Ну и когда стал подкрадываться, она мне ногой ударила в лицо – и зуб вылетел», — сказал Рублёв в телеграм-канале WIN BOX.

Отметим, что сестра Рублёва является мастером спорта по теннису.