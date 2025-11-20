Роддик рассказал, какого теннисиста по манере игры ему напоминает Синнер

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик рассказал, какого тенниста по манере игры ему напоминает итальянец Янник Синнер.

«Мне кажется, Синер — это Джокович 2.0. Он на сантиметр выше, и если у Новака соотношение между игрой в атаке и в обороне было примерно 40–60 в пользу защиты, то Синер играет так, что он практически «поглощает» скорость и делает каждый розыгрыш невероятно тяжёлым. Поэтому у Синера это 60–40 — он старается переходить в атаку немного раньше. Их стили игры, без лишней креативности, наиболее похожи», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.

Янник Синнер является четырёхкратным чемпионом турниров серии «Большого шлема», два из которых он выиграл в сезоне-2025. Также, в прошедшем сезоне, он одержал победу на Итоговом турнире АТР в Турине (Италия) и завоевал титулы на турнирах в Вене (Австрия) и Пекине (Китай).