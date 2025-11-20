Сборная Испании впервые с 2019 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Испании по теннису впервые с 2019 года вышла в полуфинальный раунд Кубка Дэвиса.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2025 испанцы без своего лидера – первой ракетки мира Карлос Алькараса, одолели команду Чехии.

Теннис. Кубок Дэвиса – 2025, плей-офф, Турин. Четвертьфинал Испания – Чехия (2:1)

Якуб Меншик (Чехия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 7:5, 6:4.

Хауме Мунар (Испания) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 6:4.

Марсель Гранольерс/Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Томаш Махач/Якуб Меншик (Чехия) — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).

Отметим, что в 2019 году сборная Испании не только вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, но и впоследствии завоевала титул.