Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерер раскрыл, планирует ли в будущем начать тренерскую деятельность

Федерер раскрыл, планирует ли в будущем начать тренерскую деятельность
Аудио-версия:
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, планирует ли он вернуться в профессиональный теннис в роли тренера или наставника.

– Можете ли вы представить, что снова будете активнее в профессиональном теннисе — как наставник, тренер или комментатор?
– Пока нет. Я сосредоточен на наших детях. Сейчас интересное, важное время перед тем, как они вырастут и уедут. Нам нравится быть вместе как семье, дел полно. С четырьмя детьми всё непросто. Кто бы ни попросил сейчас, я бы отказал. У меня нет времени. Думаю, все это понимают. Поэтому никто и не спрашивает (смеётся). Но никогда не говори «никогда». Стефан Эдберг тоже не думал, что проведёт со мной два года в туре. Я открыт для наставничества. Если кому-то нужен совет, с удовольствием помогу. Или если буду в Дубае в конце года, любой игрок может заглянуть. Я открыт, но не могу быть везде, – приводит слова Федерера Tages Anzeiger.

Материалы по теме
Роджер Федерер назвал матч в своей карьере, который хотел бы переиграть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android