Федерер раскрыл, планирует ли в будущем начать тренерскую деятельность

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, планирует ли он вернуться в профессиональный теннис в роли тренера или наставника.

– Можете ли вы представить, что снова будете активнее в профессиональном теннисе — как наставник, тренер или комментатор?

– Пока нет. Я сосредоточен на наших детях. Сейчас интересное, важное время перед тем, как они вырастут и уедут. Нам нравится быть вместе как семье, дел полно. С четырьмя детьми всё непросто. Кто бы ни попросил сейчас, я бы отказал. У меня нет времени. Думаю, все это понимают. Поэтому никто и не спрашивает (смеётся). Но никогда не говори «никогда». Стефан Эдберг тоже не думал, что проведёт со мной два года в туре. Я открыт для наставничества. Если кому-то нужен совет, с удовольствием помогу. Или если буду в Дубае в конце года, любой игрок может заглянуть. Я открыт, но не могу быть везде, – приводит слова Федерера Tages Anzeiger.