Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на выход сборной Испании в полуфинал Кубка Дэвиса – 2025.
«Vamooooos! (Вперёд! — Прим. «Чемпионата»)» — написал Алькарас на своей странице в соцсети X, добавив фото с просмотра матча.
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
В четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2025 испанцы одолели команду Чехии.
Теннис. Кубок Дэвиса – 2025, плей-офф, Болонья. Четвертьфинал Испания – Чехия (2:1)
Якуб Меншик (Чехия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 7:5, 6:4.
Хауме Мунар (Испания) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 6:4.
Марсель Гранольерс/Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Томаш Махач/Якуб Меншик (Чехия) — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).
Сам Алькарас снялся с Кубка Дэвиса — 2025 из-за повреждения.
