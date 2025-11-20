Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас отреагировал на выход сборной Испании в полуфинал Кубка Дэвиса – 2025

Карлос Алькарас отреагировал на выход сборной Испании в полуфинал Кубка Дэвиса – 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на выход сборной Испании в полуфинал Кубка Дэвиса – 2025.

«Vamooooos! (Вперёд! — Прим. «Чемпионата»)» — написал Алькарас на своей странице в соцсети X, добавив фото с просмотра матча.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
М. Гранольерс П. Мартинес-Портеро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		7 10
6 8 		6 8
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Т. Махач Я. Меншик

В четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2025 испанцы одолели команду Чехии.

Теннис. Кубок Дэвиса – 2025, плей-офф, Болонья. Четвертьфинал Испания – Чехия (2:1)

Якуб Меншик (Чехия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 7:5, 6:4.
Хауме Мунар (Испания) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 6:4.
Марсель Гранольерс/Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Томаш Махач/Якуб Меншик (Чехия) — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).

Сам Алькарас снялся с Кубка Дэвиса — 2025 из-за повреждения.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер выиграли друг у друга по 1651 мячу. Как они к этому пришли
Алькарас и Синнер выиграли друг у друга по 1651 мячу. Как они к этому пришли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android