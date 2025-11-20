Скидки
Теннис

Якуб Меншик — о выступлении в сезоне-2025: это было отличное путешествие
19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик подвёл итоги своего выступления в сезоне-2025 после вылета сборной Чехии из розыгрыша Кубка Дэвиса – 2025 в Болонье (Италия). В четвертьфинале чешские теннисисты уступили сборной Испании со счётом 1:2.

«Если посмотреть на год в целом — это было отличное путешествие. Не только для меня, для всех нас, всей команды. Если бы кто-то сказал мне перед сезоном, что всё закончится так — в плане рейтинга, результатов — это принял бы без колебаний.

Даже будучи в топ-20 сейчас, вижу в себе огромное пространство для роста. И на корте, и вне его.

Очень рад тому, что ждёт дальше. Буду стараться как всегда улучшать свою игру, себя самого каждый день, каждую неделю, на каждом турнире. С такими мыслями я и вхожу в новый сезон», – сказал Меншик на пресс-конференции Кубка Дэвиса в Болонье.

